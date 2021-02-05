إنقاذ 237 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنظمة في بيان: "خلال عملية الإنقاذ الأولى، صباح يوم الخميس، تم إنقاذ 121 شخصا على متن قارب مطاطي محمّل فوق طاقته".

وأضافت أن العديد منهم كانوا في البحر، ومن بينهم 19 امرأة وطفلان".

وأوضحت: "كان القارب في المياه الدولية، على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 56 كم) قبالة سواحل مدينة الخمس في ليبيا"، حسب المنظمة.

وأشارت إلى أنه بعد ساعات قليلة من عملية الإنقاذ الأولى، تم إنقاذ زورق آخر كان على متنه 116 شخصا منهم 101 قاصر، أغلبهم غير مصحوبين بذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1200 مهاجر لقوا مصرعهم في عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM).