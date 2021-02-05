"حماس" تبعث برسالة تهديد إلى إسرائيل... ما مضمونها؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبعث يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، برسالة تهديد إلى إسرائيل في حال أصرت تل أبيب على عدم السماح بالانتخابات العامة الفلسطينية.

وقال السنوار في كلمة متلفزة:

أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال بأننا في قيادةحركة حماس لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية.

وأضاف رئيس حركة حماس في قطاع غزة: "أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، أن نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستجرى في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.