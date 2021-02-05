شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الجمعة ، بإحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد، وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".