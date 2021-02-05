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اليمن يتسلم أول دفعة من لقاحات كورونا بحلول مارس عبر آلية كوفاكس

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القاهرة - سامية سيد -  من المتوقع أن يحصل اليمن على أول دفعة من اللقاحات المضادة لمرض كورونا، تضم 2.3 مليون جرعة بحلول مارس عبر آلية كوفاكس، ومن الممكن أن تمول بشكل منفصل تطعيم نحو 50 % من السكان حسبما ذكرت وكالات.

 

وقال فيليب دواميل، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن لرويترز: "قدمت الحكومة اليمنية طلبا لآلية كوفاكس لتغطية الاحتياجات المبدئية لنحو 23 % من سكان اليمن، أي نحو 14 مليون جرعة".

 

وأضاف "تم التأكيد على أول دفعة وتضم 2.3 مليون جرعة ويتعين أن تكون جاهزة بحلول نهاية فبراير أو أوائل مارس وفقا لتوفر اللقاحات لدى الموردين".

 

وتابع أن اليمن سيحصل على لقاح أسترا زينيكا عبر آلية كوفاكس نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت التبريد المتاحة هناك بالفعل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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