شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 6 إرهابيين من تنظيم داعش بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم /الجمعة/ إلقاء القبض على ٦ إرهابيين وضبط ٦ أوكار تابعة لتنظيم /داعش/ الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد، وذكرت الوكالة، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إنه من خلال متابعة عناصر عصابات تنظيم /داعش/ الإرهابي ، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على ستة إرهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات تنظيم /داعش/ الإرهابي وعملهم بما يسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى وأسماء مختلفة ".