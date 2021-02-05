شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بقرار أمريكا بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدى للتهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت البحرين، بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، وأعربت وزارة الخارجية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الجمعة/ عن ترحيب المنامة بتأكيد واشنطن على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والاقليمية.