السودان يتخذ قرارا جديدا بشأن مساعدات اللاجئين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
وأشاد حمدوك بجهود المنظمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين، مؤكدا أن السودان ولمدى طويل ظل يستقبل العديد من اللاجئين من دول الجوار التي حدثت فيها صراعات، موضحا أن هذا الأمر أصبح جزءا من تاريخه.
وقال حمدوك خلال اللقاء:
إن السلام يفتح آفاقا جديدة لمعالجة الصعاب التي يواجهها مواطنونا النازحون بما يسهم في استقرار الأوضاع.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني في هذا الجانب، أن "الحكومة تعمل بجد لإكمال المرحلة المتبقية من عملية السلام"، مشيرا إلى أن الحكومة على قناعة تامة بأن أفضل طريقة لحل الأزمات والنزاعات هي الحوار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وفد المنظمة للوقوف على تطورات الوضع الصحي في مناطق اللاجئين شرقي البلاد، فضلا عن تقييم الوضع الصحي للنازحين في بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بهدف تقديم الدعم اللازم من قبل المنظمة.