شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية ودافئ فى البحرين والعظمى بالكويت 27 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وفى الامارات ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، وفى البحرين سيكون دافئ خلال النهار، وفى الكويت العظمى 27 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتى الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتى الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 25-48 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم ساعة. ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر طفيف فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ومتوسطا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثانى عند 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:00 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:38 والمد الثانى عند الساعة 03:20 والجزر الاول عند الساعة 09:54 والجزر الثانى عند الساعة 21:34 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 28 17 95 45 دبــى 29 16 85 35 الشارقة 29 15 85 35 عجمان 27 16 85 40 أم القيوين 26 11 85 45 رأس الخيمة 25 14 85 45 الفجيرة 23 16 75 45 العين 29 13 85 25 ليوا 29 14 95 35 الرويس 28 12 95 50 السلع 27 13 95 45 دلما 24 16 90 60 طنب الكبرى 25 17 85 45 طنب الصغرى 25 17 85 45 أبو موسى 25 17 85 45 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون، ضبابيًا فى بعض المناطق، و كثيفًا أحيانًا ويتحول إلى دافئ خلال النهار.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا فى وقت لاحق، وتحذر إدارة الأرصاد من تدنى الرؤية الأفقية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 98 بالمئة والصغرى 30 بالمئة.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 27 °ﻡ

نهارًا

دافئ و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مثيرة للغبار .

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .