شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد اللاجئين الاثيوبيين فى السودان لـ670082 لاجئ بسبب إقليم تيجراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد اللاجئين الاثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات فى إقليم تيجراي، إلى 67 ألفا و 82 لاجئا.

وبلغ عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين عبروا لمركز استقبال "حمداييت"، 22 لاجئا، ليبلغ العدد الكلى للاجئين فى المركز 48 ألفا و 113 لاجئا، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا إلى مركز استقبال "المدينة 8"، 3 لاجئين، ليبلغ العدد الكلى 18 ألفا و 969 لاجئا.