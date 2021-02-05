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ارتفاع أعداد اللاجئين الاثيوبيين فى السودان لـ670082 لاجئ بسبب إقليم تيجراي

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد اللاجئين الاثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات فى إقليم تيجراي، إلى 67 ألفا و 82 لاجئا.

وبلغ عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين عبروا لمركز استقبال "حمداييت"، 22 لاجئا، ليبلغ العدد الكلى للاجئين فى المركز 48 ألفا و 113 لاجئا، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا إلى مركز استقبال "المدينة 8"، 3 لاجئين، ليبلغ العدد الكلى 18 ألفا و 969 لاجئا.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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