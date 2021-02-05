شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بمرض كورونا منذ أكثر من شهر، فيما يشير إلى أن أحدث موجة من المرض تنحسر قبيل عطلة العام القمرى الجديد، وهى عطلة رئيسية تبدأ الأسبوع القادم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى بيان إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 30 فى اليوم السابق. وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل فى يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة فى 31 ديسمبر، وذكرت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة ست حالة محلية فقط.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 28 حالة ارتفاعا من 12 فى اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى 89669 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.