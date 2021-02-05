شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قراءة آية الكرسي بنية ذكر النوم والاستشفاء؟ الخضير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الجمع في قراءة آية الكرسي قبل النوم بين نية ذكر النوم ونية قراءتها للاستشفاء.

وقال الشيخ الخضير، عبر حسابه في “تويتر”، “إنه لا مانع من ذلك؛ لأنها تُقرأ قبل النوم، والثواب مرتب على قراءتها”.

وأضاف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير: “إذا قرأها بهذه النية وأضاف إليها الاستشفاء فالقرآن شفاء {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء} [الإسراء: ٨٢]، فإذا قرأ ونفث على نفسه بعد قراءتها يحصل له ذلك -إن شاء الله تعالى-“.