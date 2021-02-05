شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: يجب إشراك المملكة في مفاوضات نووي إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، إنه يجب إشراك المملكة العربية السعودية ودول أخرى في أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران”.
وقال ماكرون، في كلمة أمام “المجلس الأطلسي” للأبحاث ” إنه يعتزم “بذل كل ما بوسعه” للمساعدة في إرساء حوار بين واشنطن وطهران.
وأضاف الرئيس الفرنسي “سأبذل ما بوسعي لدعم أي مبادرة أمريكية لإطلاق حوار جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني”.
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