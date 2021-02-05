شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لص يسرق عدة سيارات بحق عتيقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظات سرقة “هايلكس” داخل أحد شوارع حي عتيقة بالرياض.

وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص، وهو يقترب من سيارة متوقفة بعد أن تأكد من خلو الشارع من المارة، وقام بفتح بابها ليتمكن من فتح شنطتها حيث وجد بها مجموعة من الأدوات فقام بسرقتها.

ووثق المقطع أيضا قيام اللص بتفتيش سيارة أخرى محاولاً سرقتها، ثم عاد للسيارة الـ”هايلوكس” المسروقة وركبها ولاذ بالفرار من الموقع.