شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ7048 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 7 آلاف و48 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 213 ألفًا و949حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1601 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء، بلغ 9 آلاف و334 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 406 حالات، إلى جانب 141 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.