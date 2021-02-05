شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 303 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيلها 303 إصابات و3 وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافى 297 شخصا من المرض.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة السعودية ارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 303 حالات، مقابل 306 في بيانات الأربعاء، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 369248، بينها 2162 نشطة و395 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية ارتفاعا تدريجيا، حيث تجاوز مؤخرا مستوى 300 حالة بعد أن تراجع قبل ذلك أوائل يناير 2021 إلى أقل من 100، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.