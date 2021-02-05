شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإمارات انهت تدخلها العسكرى فى اليمن أكتوبر العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، بالمبعوث الخاص الجديد لليمن، لتيموثي ليندركينج، والذى تم تعيينه من قبل إدارة الرئيس الامريكى جو بايدن، مشيرا أن ذلك يبعمل على حل الصراع وتحسين الاستقرار في المنطقة، وأن دولة الإمارات أنهت تدخلها العسكرى فى أكتوبر من العام الماضى.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك لتيموثي ليندركينج على تعيينه من قبل الرئيس جو بايدن كمبعوث خاص لليمن، ستجلب خبرته ومشاركة الولايات المتحدة للطاقات الجديدة والمطلوبة والتركيز للمساعدة في حل الصراع وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".





وأضاف قائلاً:" أنهت الإمارات تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي، حرصًا منها على انتهاء الحرب ، ودعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة،وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن اليوم تسمية الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال، أن تشجيع الأطراف في اليمن على إنهاء الصراع سيكون أول مهام تيموثي ليندركينج.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي الأمريكية تأكيده ان إنهاء الحرب في اليمن سيكون عملا صعبا ولن ينجح دون متابعة يومية.

يذكرأن طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى مجددا باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لمليشيا الحوثى الإرهابية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر الخطير والعواقب الناجمة من أى تسرب وشيك قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.