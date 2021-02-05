شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية تخلى 39 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الخميس، قيام منفذ أم قصر الشمالى عن اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية بإخلاء 39 حاوية تحتوى على مواد شديدة الخطورة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقى والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى قد أكد أن دماء مواطنى بلاده غالية، مشيرا إلى أن كل من تورط فى الدم سينال قصاصه العادل.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمى لعوائل الشهداء الذين لقوا حتفهم فى ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد من جراء تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على 100 شخص.

وأعلن الكاظمي، خلال اللقاء، عن تقديم (قانون حقوق الشهداء) إلى مجلس النواب، معربا عن أمله فى إقراره، ومؤكدا "كل شهيد فى العراق له نفس الحقوق".

وقال رئيس الوزراء العراقى موجها حديثه للأهالي: "واجبى الإنسانى والأخلاقى يقتضى البحث عن القصاص العادل"، موجها بمتابعة طلبات الأسر والإسراع فى تنفيذها من قبل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء ومؤسسة الشهداء.