شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الحدود السودانية: نحن نريد الحل السلمى لأزمة الحدود مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود السودانية، إن تصريحات السفير الإثيوبى فى السودان بشأن تعدى الجيش السودانى على أراضى إثيوبيا ليست قانونية ولا دبلوماسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس مفوضية الحدود السودانية للجزيرة: على إثيوبيا الاستعانة بطرف ثالث لتحديد حدودها وفق المواثيق الدولية.

وتابع رئيس مفوضية الحدود السودانية: نحن نريد الحل السلمى لأزمة الحدود مع إثيوبيا.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.

وعاد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشى والوفد المرافق له إلى السودان اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت ثلاثة أيام رافقه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.