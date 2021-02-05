شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح 351 ألفا و723 شخصا ضد كورونا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا بلغ 351 ألفا و723 شخصا منذ بداية عملية التطعيم، وسجل المغرب 620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473 ألفا و667 حالة.