شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: سنواصل دعم المملكة لحماية أراضيها ضد تهديدات إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية، تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، مضيفاً سنواصل دعم المملكة لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.
وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له في مقر وزارة الخارجية الأمريكية: “إنه يجب التعاون دوليا لمواجهة كورونا”، مضفا “طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن”.
وقال جو بايدن: سنعمل مع المملكة للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، موضحا أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “عينت تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن”، مضيفاً أنه يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، ويجب أن نكون مثالا يحتذى به للعالم.
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