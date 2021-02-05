شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحركة الملاحية بـ«ميناء جدة الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.

وكان إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة الرياح وارتفاع موج البحر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.