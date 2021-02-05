شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الكتائب: الشعب اللبنانى رهينة بيد الميليشيات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى جميل، إن الشعب اللبناني رهينة ببيد الميليشيات المسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس حزب الكتائب، أنه لا داعى للتحقيق لأن القضاء في لبنان عاجز عن تحقيق العدالة.

وتابع رئيس حزب الكتائب، أن القضاء اللبناني أخفق في التحقيق باغتيال بيار الجميل وسمير قصير.

وفى وقت سابق أثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة

من جانبها أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية،: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".