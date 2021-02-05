شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يضبط وكر وأسلحة وعبوات من مخلفات "داعش" بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الخميس، العثور على وكر تابع لتنظيم "داعش" في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار، وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه ضمن العمليات الاستباقية لتأمين الشريط الحدودي، قوة من لواء شرطة حرس الحدود الخامس وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من العثور على وكر للإرهابيين جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".