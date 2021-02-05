شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى لبنان: مقتل لقمان سليم اغتيال همجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، أن مقتل الناشط اللبناني المعارض لقمان سليم اغتيال همجي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، آثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة

من جانبها، أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".