شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: التغييرات الأمنية الأخيرة لها دور هام فى عمليات "ثأر الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر حكومى عراقى إن عمليات تصفية قادة تنظيم "داعش" الأخيرة في العراق مرتبطة بتغييرات أمنية طالت قادة، كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أمر باتخاذها، وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم /الخميس/، أن التغييرات الأمنية التي أجراها الكاظمي مؤخرا كان لها دور في "زيادة الزخم" لعمليات "ثأر الشهداء"، التي أعلنها رئيس الوزراء ردا على تفجير ساحة الطيران الانتحاري المزدوج وسط العاصمة.