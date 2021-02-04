شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن تأجيل منتدى المياه السعودي.. وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، تأجيل منتدى المياه السعودي في دورته الثانية إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً، وكان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي لتتوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- خلال الفترة الحالية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، تتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفش ثانية من الفيروس.

وشدد الوزارة على ضرورة مواصلة وتوحيد الجهود لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل لديها، بتعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، وإلزام منسوبي ومراجعي الوزارة بتفعيل تطبيق توكلنا قبل الدخول لمقر الوزارة وفروعها حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين من انتشار وباء (كوفيد 19).