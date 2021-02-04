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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. حملة أمنية مشتركة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
واصلت الجهات الأمينة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية أمس الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية، والكورنيش، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بهذه الإجراءات بضبط المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج “توكلنا”.
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