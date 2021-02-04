شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية الجديدة.. إيقاف المناسبات والحفلات والأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: • إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد. • إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية. • منع التجمع في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصا. • تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. • إغلاق دور السينما وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة والمراكز الترفيهية والصالات والمراكز الرياضية.

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