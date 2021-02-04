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شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت مساء اليوم.. 4 إجراءات جديدة تنفذها «الشؤون البلدية» لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية الإضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
واتخذت الجهات المختصة عدة قرارات لمكافحة عدوى كورونا، وتتابع الوزارة تنفيذها بدءا من الساعة العاشرة، وهي:
– إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
– إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
– الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية لا يزيد على 20 سخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
– إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
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