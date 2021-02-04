«النقل» تحدد موعد إجراء اختبارات الكفاءة المهنية البحرية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحديد موعد الاختبار للراغبين في إجراء الاختبارات التأهيلية لشهادة الكفاءة المهنية البحرية (Certificate of Competency).
وأوضحت الهيئة، أن هذه الاختبارات مُؤهلة للعمل على متن السفن التجارية كضباط ملاحة، أو مهندسين بحريين، أنه تم تحديد الموعد للاختبار.
وأضافت الهيئة العامة للنقل، أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (
).
تعلن #الهيئة_العامة_للنقل للراغبين في إجراء الاختبارات التأهيلية لشهادة #الكفاءة المهنية #البحرية (Certificate of Competency) والمُؤهلة للعمل على متن #السفن التجارية كضباط #ملاحة، أو #مهندسين_بحريين، أنه تم تحديد الموعد للاختبار.— الـهـيـئة الـعـامة للنقل (@Saudi_TGA) February 4, 2021
وللمزيد يرجى الاطلاع على المرفق: pic.twitter.com/rer5eeZgZa
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