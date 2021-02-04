مصادر تكشف لـ"سبوتنيك" عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيجري غدا الجمعة التصويت على القوائم، حيث تفوز القائمة التي تحصل على 60 بالمئة.

وأوضحت المصادر أنه

"في حال تعثر ذلك، يتم التصويت في الجولة الثانية على القائمتين الأعلى نسبة، وتفوز القائمة التي تحصل على 50+1، على أن تعرض القائمة على مجلس النواب فيما بعد لمنحها الثقة كسلطة تنفيذية جديدة بديلة للوفاق".

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وتضم القوائم التي يصوت عليها غدا الأسماء التالية:

القائمة الأولى

حمد يونس رئيساً للرئاسي، عبدالحميد أدبيبه رئيساً للحكومة، موسى الكوني نائب الرئاسي عن فزان، عبدالله اللافي نائب الرئاسي عن طرابلس.

القائمة الثانية

الشريف الوافي رئيساً للمجلس الرئاسي، بوالحجب عضو المجلس الرئاسي عن فزان، عبدالرحمن البلعزي عضو المجلس الرئاسي عن طرابلس، أحمد المنتصر رئيساً للحكومة.

القائمة الثالثة

عقيلة صالح رئيس المجلس رئاسي، قويدر نائب رئيس الرئاسي، أسامة جويلي نائب رئيس الرئاسي، عبد المجيد سيف النصر فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وتستكمل الاجتماعات المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة غدا الجمعة حول التصويت على المترشحين لشغل عضوية المجلس الرئاسي (ثلاثة أعضاء)، ورئاسة الحكومة وذلك للوصول إلى سلطة تنفيذية مؤقتة، وفقا لخارطة طريق اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وستحكم السلطة الليبية الجديدة البلاد لفترة انتقالية مؤقتة سيعلن عنها خلال أيام في جنيف، وتقوم هذه السلطة بتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يذكر أنه منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي ومقتله في العام 2011، تعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.