شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من استمرار هطول الأمطار على الحدود الشمالية حتى الـ 3 صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الحدود الشمالية يشمل (طريف، عرعر) حتى الساعة 3 صباح يوم الجمعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك والجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير.

كذلك تشمل الحالة الجوية منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل كل من شرورة وجازان والقنفذة 31 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 7 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.