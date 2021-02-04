شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط «تطبيق توكلنا» لدخول مقرات وفروع «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تعميم أصدره الشيخ السند، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة كورونا، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.

ووجه الدكتور السند، الإدارات المعنية بالرئاسة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.