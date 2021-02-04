شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة لمستخدمي إنستقرام على هواتف آيفون وأندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت إنستقرام عن أداة جديدة سهلة الاستخدام على هواتف آيفون وأندرويد تساعد على استعادة المنشورات التي تم حذفها عن طريق الخطأ.

وسيتم طرح الميزة الجديدة على إنستغرام هذا الأسبوع، وستكون بمثابة المنقذ للأشخاص الذين حذفوا بالخطأ منشورات او صور حظيت بالكثير من الإعجابات والتعليقات.

وستتيح الميزة استعادة المشاركات والمنشورات المحذوفة مؤخراً إلى الملف الشخصي للمستخدم، ويمكن إعادة الصور والفيديو والقصص وغيرها إلى ملف تعريف مستخدمي إنستغرام.

وسيكون لدى مستخدمي إنستغرام 24 ساعة فقط للتراجع عن القصص المحذوفة، ومع ذلك يمكن استرداد جميع المحتويات الأخرى في غضون 30 يومًا من حذفها، بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية.

ولاستخدام الميزة الجديدة يطلب من المستخدم التحقق من أنه المالك الشرعي للملف الشخصي عند محاولة حذف أو استعادة المحتوى، ولاستعادة أي محتوى محذوف من إنستغرام، سيتعين على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات> الحساب> المحذوفة مؤخرًا، ومن هنا يمكن استعادة المحتوى أو حذفه بشكل نهائي.

وكشفت إنستغرام عن هذه الميزة الجديدة في منشور على مدونة على الإنترنت، وقالت فيه “نحن نطرح ميزة المنشورات المحذوفة مؤخرًا، وهي ميزة لمساعدتك في إدارة المحتوى الخاص بك، ولأول مرة ستتمكن من مراجعة واستعادة المحتوى المحذوف في تطبيق إنستغرام”.

وأضافت الشركة “أضفنا أيضًا وسائل حماية للمساعدة في منع المتسللين من اختراق حسابك وحذف المنشورات التي شاركتها، وسنطلب من المستخدمين التحقق أولاً من أنهم أصحاب الحسابات الشرعيين عند حذف المحتوى أو استعادته”.