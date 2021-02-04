هل السعال في هذا التوقيت ينشر كورونا حتى 10 مرات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن السعال في وقت الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يتسبب في نشر الفيروس حتى عشر مرات، بدرجة تتجاوز ما يحدث عند التحدث أو التنفس.



وأفاد الباحثون في الدراسة بأنه بناء على ذلك، قد يتعرض العاملون بالمستشفيات إلى خطر محدق في الأماكن التي يسعل فيها مرضى فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأظهرت الدراسة أن العاملين في المجال الصحي هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أربعة أضعاف من غيرهم، وبين كذلك أن نسب الإصابة في أجنحة المستشفى ضعف النسب الموجودة في وحدات العناية المركزة.