في بيان رسمي.. "حزب الله" يعلن موقفه من اغتيال لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب حزب الله في بيان "الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم".

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ودعت الجماعة اللبنانية إلى "​مكافحة الجرائم​ المتنقّلة في أكثر من منطقة في ​لبنان​، وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي"، بحسب موقع "النشرة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأنه عُثر على الناشط وهو من أشد منتقدي حزب الله، مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته رشا الأمير، عن فقدانه منذ عدة ساعات.

وإثر الإعلان عن مقتله تم إعادة نشر بيان سابق لسليم، يحمل فيه حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ونبيه بري رئيس البرلمان، مسؤولية أي مكروه يحدث له أو لعائلته.

وفي البيان الذي أعاد نشره موقع قناة "الغد" قال سليم "أُحَمِّلُ قوى الأمر الواقع، ممثلة بشخص حسن نصرالله وبشخص نبيه بري، المسؤولية التامة عمّا جرى، وعمّا قد يجري، وأضَعُ نفسي، ومنزلي، ودارة العائلة، وقاطنيها، في حماية القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني".

من جانبه، أعلن الطب الشرعي اللبناني، اليوم الخميس، أن "جثة لقمان سليم مصابة بخمس طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف".

وقال النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، إنه "تم نقل جثة الناشط لقمان سليم، إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة"؛ حسب قناة "lbc" اللبنانية.