أمريكا تصدر بيانا بشأن اغتيال اللبناني لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت- سبوتنيك. قالت السفيرة الأمريكية في بيان اليوم: "أريد أن أبدأ بتقديم خالص تعازيّ إلى عائلة لقمان سليم، وكل من تأثر بخبر وفاته المفجع، إنه لاغتيال بربري".

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وأضافت دورثي شيا: "لقد قال لقمان سليم سرا وعلانية إنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمر بشجاعة بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان".

ووصفت شيا الاغتيال بأنها

لم يكن مجرد اعتداء وحشي على فرد، بل كان هجوما جبانا على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية، وإنه أيضا هجوم على لبنان نفسه.

وقالت إن استخدام التهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي هو أمر غير مقبول، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق سريع في "هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل الحديثة التي لم يتم حلها حتى يتمّ تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".

عرف لقمان سليم بنشاطه الثقافي والاجتماعي الكثيف وانتقاده السياسي لـ"حزب الله"، رغم أنه كان يقطن طوال حياته في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي تعتبر مكان سيطرة الحزب.

كشف الطب الشرعي في لبنان أن الناشط لقمان سليم قتل بخمس رصاصات أربعة منها في الرأس وواحدة في الظهر. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.