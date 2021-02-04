شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير على القريات مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت أمطار متوسطة إلى عزيرة على محافظة القريات مساء اليوم الخميس. ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، مقطع مصور يرصد تهاطل الأمطار.. جعلها الله أمطار خير.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار الخير على القريات مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.