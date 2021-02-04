شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك والجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير.

كذلك تشمل الحالة الجوية منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل كل من شرورة وجازان والقنفذة 31 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 7 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.