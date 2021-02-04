«البيئة» تدعو 84 متقدماً لوظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (84) متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم ، وفق التفاصيل التالية : وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية الوثائق التالية: الهوية الوطنية.

السيرة الذاتية.

أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد أعلاه حسب أرقام التسلسل. – وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مقر المقابلة سيكون في الإدارة العامة للاتصال المؤسسي. – المكان: مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة على طريق الدائري الشرقي مخرج (12) – الجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمترشحين عدد (84) مرشح ومرشحة • وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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