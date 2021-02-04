شكرا لقرائتكم خبر عن «سيول تبوك» تحتجز 4 مواطنين داخل مركبتهم .. وطيران قاعدة جوية يتدخل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، اليوم الخميس، حادث احتجاز (4) مواطنين داخل مركبتهم جنوب مدينة تبوك بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إنقاذهم بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

يذكر أن الإدارة العامة للدفاع المدني، حذرت المواطنين والمقيمين مساء أمس، من خطورة الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بسبب توقع هطول أمطار غزيرة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الإدارة، في رسالة عبر جوالات المواطنين، إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اعتباراً من هذا اليوم الأربعاء الموافق 1442/06/21هـ إلى يوم الجمعة الموافق 1442/06/24هـ والدفاع المدني يهيب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته .. جعلها الله امطار خير وبركة.. تعاونكم هدفنا … وسلامتكم غايتنا”.