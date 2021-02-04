مصر... حقيقة حدوث زلزال في شرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القاضي، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، بشأن زلزال ضرب مدينة شرم الشيخ فجر اليوم الخميس، شائعات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

© AFP 2020 / Richter magnitude scale

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي زلازل داخل مصر، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

يشار إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أنباء حول حدوث هزتين أرضيتين عند خليج العقبة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبها تعمل الشبكة القومية للزلازل، على مدار اليوم، من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.