باريس وواشنطن تصدران بيانا مشتركا بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان مشترك لوزارتي الخارجية لكل من فرنسا والولايات المتحدة اليوم الخميس، أنه:

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"بعد ستة أشهر من الانفجار الذي وقع في 4 آب / أغسطس في مرفأ بيروت.. تدعو فرنسا والولايات المتحدة إلى الإسراع بالإعلان عن نتائج التحقيق للكشف عن أسباب الانفجار"، مضيفا "ويجب أن يعمل نظام العدالة اللبناني بشفافية بعيدًا عن أي تدخل سياسي".

كما أكد البيان "الحاجة الملحة والحيوية على المسؤولين في لبنان للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، إضافة إلى تمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفقًا تطلعات اللبنانيين".

وأشار البيان الفرنسي الأميركي إلى أن "هذه الإجراءات الملموسة تظل بالغة الأهمية لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما الإقليميين والدوليين لتقديم دعم إضافي طويل الأجل للبنان"، لافتا إلى أن "فرنسا والولايات المتحدة ستواصلان تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والدعم الغذائي".

ووقع انفجار قوي جدا في مرفأ مدينة بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب بحدوث وفيات وجرحى وأضرار مادية جسيمة في الأبنية المنازل والسيارات.

وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.