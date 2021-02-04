العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن مقتل "والي" شمال بغداد في "داعش"... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للحشد نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار تمكنت من قتل قياديين من عصابات داعش الاجرامي في جزيرة الكرمة شمال قضاء الفلوجة"، غربي البلاد.

وأوضح البيان أن "أحد الإرهابيين هو والي شمال بغداد والكرمة المدعو مهند أحمد حبيب، والإرهابي الآخر هو عمر عبد كسار وهو عضو بالتنظيم.

وتشن قوات حكومية عراقية بينها الحشد الشعبي عمليات أمنية موسعة ضد التنظيم الإرهابي، تزايدت وتيرتها بعد تفجيرين إرهابيين وقعا في وسط العاصمة بغداد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في ساحة الطيران وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص، ولاحقا قتل التنظيم 11 من مقاتلي "الحشد الشعبي" في هجوم بمحافظة صلاح الدين.

وفي اليوم التالي لتفجيري بغداد، أطلق العراق عملية أمنية واسعة النطاق باسم "ثأر الشهداء لملاحقة فلول التنظيم في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنباء، قُتل خلالها العشرات من أعضاء "داعش" بينهم "أبوياسر" زعيم التنظيم في البلاد.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.