شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى سودانى: الحديث عن دخول الجيش أراضى إثيوبية محض افتراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر عسكرى سودانى، أن الحديث عن دخول الجيش أراضى إثيوبية محض افتراء ولا نطمع فى متر واحد منها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.

وعاد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي والوفد المرافق له إلى السودان اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت ثلاثة أيام رافقه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.