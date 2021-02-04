شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية القضارف السودانية تؤكد السيطرة على الأوضاع فى أعقاب احتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، أن الشرطة قامت بواجباتها تجاه حفظ الأمن في الولاية، بمهنية عالية حماية للممتلكات العامة والخاصة، وتمكنت من السيطرة على الوضع، في أعقاب احتجاجات شهدتها الولاية، وقال والي القضارف سليمان علي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة تسعى وتهتم بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، والقيام بواجباتها في حفظ الأمن وتوفير الاحتياجات، حيث لن تكون هناك مساحة للمخربين والمحرضين، وستظل الولاية متحدة حول أهدافها ومبادئ الثورة التي يرغب النظام البائد وحلفاؤه في النيل منها.