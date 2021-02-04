شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى يعلن مقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد السورى، الذى يتخذ من لندن مقرا له، مقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم في ليبيا. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

وقالت البعثة الأممية، إن المرشحين لمنصب المجلس الرئاسي فشلوا جميعا في الحصول على 70% للفوز بالمنصب وهو ما يعنى انتقالهم إلى نظام القوائم خلال عملية التصويت الثانية بمعنى أن يتم تشكيل قائمة تضم رئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة.

ووفقا للآلية التي تم التوافق عليها لاختيار السلطة التنفيذية، تم تقسيم أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 75 شخصا إلى 3 مجموعات انتخابية، تمثل أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان)، ليختار كل مجمع انتخابي أي كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي، شرط أن يحصل المرشح الفائز على 70% من الأصوات.