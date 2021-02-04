شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة لطيفة بن زياتن الفائزة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية: نواصل مساعينا لإحلال التسامح بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناشطة لطيفة بن زياتن الفائزة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية: نواصل مساعينا من أجل إحلال المحبة والتسامح بالعالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن مبادرة الأخوة الإنسانية تعزز الوحدة العالمية لتحقيق التضامن وهزيمة الكراهية.

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال استلامه جائزة الأخوة الإنسانية فى الاحتفالية التي تقيمها أبو ظبي في ذكرى توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" أنه يشعر بالفخر والإلهام بسبب التكريم الذي حصل عليه ليستمر في عمله.

وأضاف جوتيريش: "العالم يمر بالكثير من الأحداث المؤلمة التي يجب علينا أن نقف مع بعضنا لنتجاوزها بسلام"، ووجه شكره إلى القائمين على الاحتفالية وللشيخ محمد بن زايد، وخلال كلمته عبر عن تقديره للجهود التى يقوم بها كل من البابا فرانسيس وشيخ الأزهر لدعم الأخوة الإنسانية.