شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن حالة الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حالة الطوارئ لمواجهة غزو الجراد الصحراوى الذي خلف أضرارًا كبيرة في حقول المزارعين، وقال وزير الزراعة والري الصومالى سعيد حسين عيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الخميس/ - إنه سيتم اتخاذ خطوات فورية بالتعاون مع الولايات لمكافحة الجراد الذي كان له تأثير كبير على الإنتاج الصومالي.