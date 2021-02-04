شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس تيار المستقبل اللبنانى يتهم حزب الله باغتيال لقمان سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، حزب الله سياسياً باغتيال الباحث والناشط لقمان سليم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضح نائب رئيس تيار المستقبل، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، متابعا: يمكن الجزم بأننا في بداية مرحلة اغتيالات.

وأشار نائب رئيس تيار المستقبل، إلى أن لبنان بلد مفتوح على الاغتيالات منذ مدة طويلة، موضحا أن أى حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا دوليا.

وقال قيادي بتيار المستقبل، إن اغتيال لقمان سليم بداية لتصفية خصوم حزب الله في الساحة الشيعية، وأضاف القيادي بتيار المستقبل: الحرس الثوري مسؤول عن حزب الله الذي اغتال لقمان سليم.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، بدء التحقيقات لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لقمان سليم.، وتفريغ كاميرا المراقبة المحيطة بالمنطقة التى عثر فيها على جثة "سليم".

من جانبه، أعرب يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عن بالغ حزنه لاغتيال الناشط لقمان سليم، مطالبا سلطات التحقيق باتخاذ أكثر الطرق شفافية وسرعة للوصول للنتائج المرجوة في هذا الصدد.

ووصفت شقيقة لقمان سليم اغتيال شقيقها بأنه "خسارة لكل لبنان ويعطي مثالاً خاطئاً للعالم".